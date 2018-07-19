В Египте грузовик въехал в кафе, 12 человек погибли

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Грузовик въехал в кафе, расположенное на первом этаже жилого дома, в египетской провинции Эль-Минья.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате происшествия по меньшей мере 12 человек погибли. Еще 28 человек получили травмы, они госпитализированы.

По сообщению местной полиции, груженая цементом машина протаранила двухэтажное здание. На первом этаже находились кофейня и небольшой ресторан.

По предварительным данным, трагедия произошла по вине водителя, он не справился с управлением.