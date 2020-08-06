В Египте два человека погибли при крушении частного самолета

Два человека погибли при падении частного самолета на взлетную полосу в аэропорту курортного египетского городка Эль-Гуна в 20 километрах от Хургады

Два человека погибли при падении частного самолета на взлетную полосу в аэропорту курортного египетского городка Эль-Гуна в 20 километрах от Хургады.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает издание "Youm7".

По данным СМИ, двухместный сверхлегкий самолет, совершавший прогулочный полет, ударился о взлетно-посадочную полосу при попытке посадки.

Пилот и пассажир, являющиеся гражданами Египта, скончались в местной больнице от многочисленных ушибов и ранений, не приходя в сознание.