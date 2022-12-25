В Египте десятки человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе

По меньшей мере 27 человек пострадали в результате обрушения металлических конструкций на одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира.

По меньшей мере 27 человек пострадали в результате обрушения металлических конструкций на одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал Ahram Online.

По его сведениям, инцидент произошел во время баскетбольного матча в рамках суперкубка между командами "Аль-Ахли" (Каир) и "Аль-Иттихад" (Александрия).

В связи с ЧП игра была прервана. Как отметили в Минздраве Египта, для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи. Причиной обрушения конструкций на трибуне официальные лица называют действия болельщиков.

Спорткомплекс имени Хасана Мустафы открылся в 2020 году и с тех пор принимает соревнования по нескольким видам спорта, включая баскетбол и гандбол.