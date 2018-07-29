В Египте десять человек погибли в результате ДТП

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, 17 получили ранения в результате столкновения автобуса, перевозящего сотрудников текстильной фабрики близ египетского города Порт-Саида, с грузовиком,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье издание "Аль-Ахрам".

По данным газеты, инцидент произошел на трассе при выезде из Порт-Саида. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скорости водителями обоих транспортных средств.

Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.