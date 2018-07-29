 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Египте десять человек погибли в результате ДТП

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Десять человек погибли, 17 получили ранения в результате столкновения автобуса, перевозящего сотрудников текстильной фабрики близ египетского города Порт-Саида, с грузовиком, 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье издание "Аль-Ахрам".

    По данным газеты, инцидент произошел на трассе при выезде из Порт-Саида. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скорости водителями обоих транспортных средств.

    Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi