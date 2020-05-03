​В Египте число заболевших COVID-19 превысило 6 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Египте превысило шесть тысяч человек, за сутки зафиксированы почти 300 новых заболевших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава страны Халед Мугахед.

"Зафиксированы 298 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли девять человек", - говорится в заявлении.

Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 6 193 человека, 1 522 человека выздоровели, погибли 415 человек", - отметил Мугахед.