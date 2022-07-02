О нас

В Египте акула откусила ногу и руку туристке

В Египте акула откусила ногу и руку туристке В египетском курортном городе Хургада акула откусила руку и ногу туристке из Австрии, которая купалась в Красном море. От полученных травм женщина скончалась на берегу.
Другие страны
2 июля 2022 г. 13:39
В Египте акула откусила ногу и руку туристке

В египетском курортном городе Хургада акула откусила руку и ногу туристке из Австрии, которая купалась в Красном море. От полученных травм женщина скончалась на берегу.

Как сообщает Report на ссылкой на УНИАН, инцидент, снятое очевидцами видео о котором было распространено телеграмм-каналами, произошел 1 июля.

Свидетели утверждают, что служба спасения действовала слишком медленно. Только видеозапись длится 1 минуту и 17 секунд, и за это время никто из спасателей не пришел на помощь жертве нападения акулы.

Местные власти на курорте на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Германии разыскивают подозреваемого в убийстве азербайджанца
ФотоВ Германии разыскивают подозреваемого в убийстве азербайджанца
2 июля 2022 г. 13:18
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Власти Германии :Северный поток может так и не возобновить работу
Власти Германии :"Северный поток" может так и не возобновить работу
2 июля 2022 г. 11:00
Белый дом опубликовал отчет о доходах сотрудников администрации Байдена
Белый дом опубликовал отчет о доходах сотрудников администрации Байдена
2 июля 2022 г. 08:58
Маск сообщил о встрече с Папой Римским
Маск сообщил о встрече с Папой Римским
2 июля 2022 г. 08:36
Украина попросила Турцию задержать грузовое судно под российским флагом
Украина попросила Турцию задержать грузовое судно под российским флагом
2 июля 2022 г. 08:03
Милли: США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Милли: США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется
2 июля 2022 г. 05:18
Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Джонсон стал почетным гражданином Одессы
2 июля 2022 г. 03:18
МВД Узбекистана заявило о пресечении незаконной демонстрации в Каракалпакстане
МВД Узбекистана заявило о пресечении незаконной демонстрации в Каракалпакстане
2 июля 2022 г. 00:07
Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
1 июля 2022 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi