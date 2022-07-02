В Египте акула откусила ногу и руку туристке

В египетском курортном городе Хургада акула откусила руку и ногу туристке из Австрии, которая купалась в Красном море. От полученных травм женщина скончалась на берегу.

В египетском курортном городе Хургада акула откусила руку и ногу туристке из Австрии, которая купалась в Красном море. От полученных травм женщина скончалась на берегу.

Как сообщает Report на ссылкой на УНИАН, инцидент, снятое очевидцами видео о котором было распространено телеграмм-каналами, произошел 1 июля.

Свидетели утверждают, что служба спасения действовала слишком медленно. Только видеозапись длится 1 минуту и 17 секунд, и за это время никто из спасателей не пришел на помощь жертве нападения акулы.

Местные власти на курорте на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку.