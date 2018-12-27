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    В Египте восемь человек погибли при столкновении грузовика с маршруткой

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Грузовой автомобиль и маршрутное такси столкнулись в провинции эль-Бохейра в Египте, погибли восемь местных жителей, еще четыре пассажира микроавтобуса госпитализированы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении минздрава Египта.

    Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло на трассе Каир-Александрия, в результате столкновения и неудачного маневра грузовая фура перевернулась и упала на микроавтобус.

    Пострадавшие с кровотечениями, переломами и ушибами доставлены в больницу.
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