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В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов

В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов Еще 66 человек пострадали
Другие страны
26 марта 2021 г. 17:00
В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов

32 человека погибли и по меньшей мере 66 пострадали в пятницу в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит министерство здравоохранения республики.

Инцидент произошел в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате столкновения три вагона перевернулись. По данным Минздрава, на место происшествия были направлены 36 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в близлежащие больницы.

Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта Камель аль-Вазир - задержать машинистов двух поездов.

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