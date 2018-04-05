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    В Египте 20 человек погибли при ДТП с микроавтобусом и грузовиком

    ДТП произошло вечером, на трассе к югу от Каира

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Двадцать человек погибли в результате крупного ДТП, произошедшего в среду вечером на трассе к югу от Каира.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Youm7

    По имеющейся информации, инцидент произошел на расположенной в пустыне автотрассе, соединяющей города юга Египта Сохаг и Асьют. В аварию, по данным СМИ, попал перевозящий пассажиров микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скорости водителями транспортных средств.

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