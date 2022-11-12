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В Египте 19 человек погибли при ДТП с микроавтобусом

В Египте 19 человек погибли при ДТП с микроавтобусом По меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии с микроавтобусом, произошедшей в субботу в египетской провинции Дакахлия, расположенной на севере страны.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 18:12
В Египте 19 человек погибли при ДТП с микроавтобусом

По меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии с микроавтобусом, произошедшей в субботу в египетской провинции Дакахлия, расположенной на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель местного управления полиции.

По его информации, авария произошла на трассе, ведущей в административный центр провинции город Эль-Мансура. Микроавтобус с пассажирами перевернулся на дороге и упал в пролегающий рядом канал. Находившиеся поблизости местные жители бросились на помощь, но живыми удалось вытащить из автобуса лишь несколько человек. В результате аварии, по данным газеты Al-Ahram, пострадали более 10 пассажиров.

По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя - он не справился с управлением на одном из крутых поворотов. Местные власти проводят более детальное расследование инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Misirdə mikroavtobus kanala düşüb, ölənlər var

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