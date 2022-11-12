В Египте 19 человек погибли при ДТП с микроавтобусом

По меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии с микроавтобусом, произошедшей в субботу в египетской провинции Дакахлия, расположенной на севере страны.
По его информации, авария произошла на трассе, ведущей в административный центр провинции город Эль-Мансура. Микроавтобус с пассажирами перевернулся на дороге и упал в пролегающий рядом канал. Находившиеся поблизости местные жители бросились на помощь, но живыми удалось вытащить из автобуса лишь несколько человек. В результате аварии, по данным газеты Al-Ahram, пострадали более 10 пассажиров.
По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя - он не справился с управлением на одном из крутых поворотов. Местные власти проводят более детальное расследование инцидента.