​В Египте 188 человек приговорили к смертной казни

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Суд Египта приговорил 188 исламистов к смертной казни.

Как передает Report, все они обвиняются в участии и организации нападения на полицейский участок 14 августа 2013 года.

Тогда погибли 13 сотрудников правоохранительных органов.

Тогда радикалы обстреляли из гранатометов местное отделение МВД. Все кто находился внутри – погибли. Предполагается, что окончательное решение примут 24 января 2015 года.

Ранее более 25 тысяч военнослужащих в Египте были приведены в полную боевую готовность для обеспечения безопасности во время массовых акций протеста, которые планируют 28 ноября провести исламисты в рамках объявленной ими "пятницы гнева". При этом в МВД дали понять, что если потребуется, против участников беспорядков будет применено боевое оружие, а зачинщики будут задержаны и предстанут перед военным трибуналом.