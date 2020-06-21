​В Египте 13 террористов приговорили к пожизненному заключению

Уголовный суд Каира в воскресенье приговорил 13 человек к пожизненному заключению за организацию террористической ячейки и членство в ней, еще трое приговорены к 15-летнему тюремному сроку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает портал Masrawy.

Осужденные обвиняются в принадлежности к террористической группировке "Джебхат ан-Нусра".

Также осужденные оштрафованы в целом на 3 млн египетских фунтов (около 185 тыс. долларов США), к ним будет приставлен полицейский контроль в течение пяти лет после окончания тюремного срока.

По данным следствия, приговоренные организовали террористическую ячейку или состояли в ней с 2011 по 2014 год. Боевики призывали "помешать госинститутам выполнять свою работу" и нападать на граждан, отмечает портал.