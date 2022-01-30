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В Египте 10 человек приговорили к смерти за подготовку терактов

В Египте 10 человек приговорили к смерти за подготовку терактов Высший суд государственной безопасности Египта приговорил к казни 10 обвиняемых в формировании вооруженных группировок для нападений на силовиков и уничтожения элементов инфраструктуры.
Другие страны
30 января 2022 г. 17:42
В Египте 10 человек приговорили к смерти за подготовку терактов

Высший суд государственной безопасности Египта приговорил к казни 10 обвиняемых в формировании вооруженных группировок для нападений на силовиков и уничтожения элементов инфраструктуры.

Как передает Report, об этом сообщает египетское информационное агентство MENA.

"Высший суд государственной безопасности Египта во главе с Мухаммедом Фахми принял решение передать дела 10 обвиняемых для утверждения их наказания в виде смертной казни. Они обвиняются в создании вооруженных группировок для нападений на сотрудников полиции, а также уничтожения общественных объектов, включая линии электропередач и трансформаторы. Обвиняемые проходят по делу, известному в СМИ как "Хелуанские бригады", - пишет агентство.

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