В Египте 10 человек приговорили к смерти за подготовку терактов

Высший суд государственной безопасности Египта приговорил к казни 10 обвиняемых в формировании вооруженных группировок для нападений на силовиков и уничтожения элементов инфраструктуры.

Высший суд государственной безопасности Египта приговорил к казни 10 обвиняемых в формировании вооруженных группировок для нападений на силовиков и уничтожения элементов инфраструктуры.

Как передает Report, об этом сообщает египетское информационное агентство MENA .

"Высший суд государственной безопасности Египта во главе с Мухаммедом Фахми принял решение передать дела 10 обвиняемых для утверждения их наказания в виде смертной казни. Они обвиняются в создании вооруженных группировок для нападений на сотрудников полиции, а также уничтожения общественных объектов, включая линии электропередач и трансформаторы. Обвиняемые проходят по делу, известному в СМИ как "Хелуанские бригады", - пишет агентство.