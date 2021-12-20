В египетской Александрии выпал снег

Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря, страна оказалась под ударом мощного европейского циклона.

Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря, страна оказалась под ударом мощного европейского циклона.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье на Египет обрушился циклон, принесший с собой ливни на севере страны и песчаные бури в центральной ее части. В районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до отметки -2, в Каире и городах на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7, при этом наблюдается ураганный ветер, в связи с чем синоптики советуют не подходить близко к деревьям и рекламным столбам, водить автомобили с осторожностью из-за ухудшения видимости.

Жители Александрии проснулись и изрядно удивились, увидев заснеженные улицы города. Вскоре снег растаял и затопил улицы, движение по которым и так было затруднено из-за ливней.

По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, непогода продержится еще как минимум сутки.

Порты Средиземного и Красного моря прекратили прием судов из-за волн высотой в 5 метров.