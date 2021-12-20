В египетской Александрии выпал снег

Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря, страна оказалась под ударом мощного европейского циклона.
Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.
В воскресенье на Египет обрушился циклон, принесший с собой ливни на севере страны и песчаные бури в центральной ее части. В районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до отметки -2, в Каире и городах на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7, при этом наблюдается ураганный ветер, в связи с чем синоптики советуют не подходить близко к деревьям и рекламным столбам, водить автомобили с осторожностью из-за ухудшения видимости.
Жители Александрии проснулись и изрядно удивились, увидев заснеженные улицы города. Вскоре снег растаял и затопил улицы, движение по которым и так было затруднено из-за ливней.
По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, непогода продержится еще как минимум сутки.
Порты Средиземного и Красного моря прекратили прием судов из-за волн высотой в 5 метров.