О нас
Report Georgia
Аудио новости

В египетской Александрии выпал снег

В египетской Александрии выпал снег Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря, страна оказалась под ударом мощного европейского циклона.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 14:03
В египетской Александрии выпал снег

Снег выпал на улицах египетской Александрии на берегу Средиземного моря, страна оказалась под ударом мощного европейского циклона.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье на Египет обрушился циклон, принесший с собой ливни на севере страны и песчаные бури в центральной ее части. В районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до отметки -2, в Каире и городах на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7, при этом наблюдается ураганный ветер, в связи с чем синоптики советуют не подходить близко к деревьям и рекламным столбам, водить автомобили с осторожностью из-за ухудшения видимости.

Жители Александрии проснулись и изрядно удивились, увидев заснеженные улицы города. Вскоре снег растаял и затопил улицы, движение по которым и так было затруднено из-за ливней.

По прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, непогода продержится еще как минимум сутки.

Порты Средиземного и Красного моря прекратили прием судов из-за волн высотой в 5 метров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Snow falls in Egyptian Alexandria

Другие новости из категории

Число заражений коронавирусом на базе ВМС США в Японии достигло 186
Число заражений коронавирусом на базе ВМС США в Японии достигло 186
20 декабря 2021 г. 13:43
Акции бренда класса люкс Ermenegildo Zegna будут торговаться на бирже
Акции бренда класса люкс Ermenegildo Zegna будут торговаться на бирже
20 декабря 2021 г. 12:57
В Китае привили от коронавируса 140 млн детей до 11 лет
В Китае привили от коронавируса 140 млн детей до 11 лет
20 декабря 2021 г. 12:32
Число заразившихся коронавирусом в мире составило около 275 млн человек
Число заразившихся коронавирусом в мире составило около 275 млн человек
20 декабря 2021 г. 11:31
Сотрудники авиакомпании Brussels Airlines проводят забастовку
Сотрудники авиакомпании Brussels Airlines проводят забастовку
20 декабря 2021 г. 11:26
Новым президентом Чили стал 35-летний студенческий лидер
Новым президентом Чили стал 35-летний студенческий лидер
20 декабря 2021 г. 11:14
Мэр Нью-Йорка обратился за помощью к Байдену из-за роста заболеваемости COVID-19
Мэр Нью-Йорка обратился за помощью к Байдену из-за роста заболеваемости COVID-19
20 декабря 2021 г. 11:04
Не менее 10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии
Не менее 10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии
20 декабря 2021 г. 08:59
Стали известны результаты президентских выборов в Чили
Стали известны результаты президентских выборов в Чили
20 декабря 2021 г. 08:52
Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 208 человек
Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 208 человек
20 декабря 2021 г. 08:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi