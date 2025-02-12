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В Эгейском море произошло сильное землетрясение

В Эгейском море произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у побережья Греции.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 05:43
В Эгейском море произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у побережья Греции.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 143 км к северу от города Ираклион (остров Крит), где проживают около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Отметим, что в первую декаду февраля в Эгейском море фиксируется значительное повышение сейсмической активности. В Турецком управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщили, что к 7 февраля 2025 года в регионе было зафиксировано 761 землетрясение магнитудой выше 3.

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