В Эгейском море произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у побережья Греции.
Как передает
По его данным, эпицентр располагался в 143 км к северу от города Ираклион (остров Крит), где проживают около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Отметим, что в первую декаду февраля в Эгейском море фиксируется значительное повышение сейсмической активности. В Турецком управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщили, что к 7 февраля 2025 года в регионе было зафиксировано 761 землетрясение магнитудой выше 3.