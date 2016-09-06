В эфиопской тюрьме из-за пожара погибли более 20 человек

Баку. 6 Сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 23 человека стали жертвами пожара, разгоревшегося в тюрьме эфиопской столицы Аддис-Абебы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Эфиопии.

Изначально правительство сообщило об одном погибшем и шести пострадавших при пожаре в тюрьме Килинто. Позднее официальные данные по погибшим обновились до 23, при этом 21 заключенный погиб от удушения или в давке, еще двое были убиты при попытке бегства.

Девять заключенных получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Всех заключенных перевели в другие здания тюрьмы.

Причина пожара не сообщается.