 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В эфиопской тюрьме из-за пожара погибли более 20 человек

    Девять заключенных получили ранения

    Баку. 6 Сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 23 человека стали жертвами пожара, разгоревшегося в тюрьме эфиопской столицы Аддис-Абебы.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Эфиопии.

    Изначально правительство сообщило об одном погибшем и шести пострадавших при пожаре в тюрьме Килинто. Позднее официальные данные по погибшим обновились до 23, при этом 21 заключенный погиб от удушения или в давке, еще двое были убиты при попытке бегства.

    Девять заключенных получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Всех заключенных перевели в другие здания тюрьмы.

    Причина пожара не сообщается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi