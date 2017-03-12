В эфиопской столице 35 человек погибли из-за оползня на мусорной свалке

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В результате сошедшего с мусорной свалки оползня в эфиопской столице Аддис-Абебе погибли 35 человек, множество остаются под завалами.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что на свалке проживали десятки людей в самодельных постройках. Сама свалка на протяжении 50 лет служила местом сбора мусора из столицы Эфиопии.

Во время схода оползня на месте инцидента находились около 150 человек. Спасателям удалось достать из-под завалов только 37 человек, им оказывается медицинская помощь.

Пресс-секретарь руководства Аддис-Абебы сообщила, что число погибших будет увеличиваться.