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В Эфиопии задержали 50 человек по подозрению в терроризме

В Эфиопии задержали 50 человек по подозрению в терроризме Силы безопасности Эфиопии задержали 50 подозреваемых в подготовке вооруженного насилия и террористической деятельности в столице страны Аддис-Абебе и ее окрестностях.
Другие страны
21 марта 2024 г. 01:17
В Эфиопии задержали 50 человек по подозрению в терроризме

Силы безопасности Эфиопии задержали 50 подозреваемых в подготовке вооруженного насилия и террористической деятельности в столице страны Аддис-Абебе и ее окрестностях.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

По информации объединенной оперативной группы по безопасности и разведке Эфиопии, задержанные являются членами тайной вооруженной группировки. Они вступили в сговор с целью продолжения вооруженной террористической деятельности в Аддис-Абебе и ее окрестностях после неудачных попыток совершить насильственные действия в регионе Амхара, которые были сорваны скоординированными усилиями региональных и федеральных сил безопасности. Как указывает разведка, члены группировки вербовали новых участников для совершения противоправных действий.

Подозреваемые были задержаны после секретной операции, проведенной Национальной службой разведки и безопасности в течение последних пяти месяцев. У них было изъято различное оружие, бомбы и взрывчатые вещества, зажигательные смеси, а также документы и наличные деньги в разных валютах.

Оперативная группа также сообщила, что группировка координируется из-за рубежа. В последние месяцы она работала над созданием собственного политического, военного, информационного, финансового и пропагандистского крыла.

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