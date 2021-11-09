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В Эфиопии задержали 16 сотрудников ООН

В Эфиопии задержали 16 сотрудников ООН В столице Эфиопии Аддис-Абебе задержаны по меньшей мере девять сотрудников ООН и членов их семей.
Другие страны
9 ноября 2021 г. 21:33
В Эфиопии задержали 16 сотрудников ООН

В столице Эфиопии Аддис-Абебе задержаны 16 сотрудников ООН и членов их семей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

"По меньшей мере 16 сотрудников ООН и членов их семей были задержаны в Аддис-Абебе. Департамент безопасности ООН и соответствующие сотрудники службы безопасности ООН посетили задержанных коллег. Вербальные ноты также были отправлены в МИД с просьбой о немедленном освобождении задержанных сотрудников", - сказал Хак.

Ранее эфиопские СМИ заявили, что палата народных представителей Эфиопии (нижняя палата парламента) утвердила режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от повстанцев из НФОТ. Режим ЧС будет действовать полгода.

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Версия на азербайджанском языке Efiopiyada saxlanılan BMT əməkdaşlarının sayı 16-a çatıb

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