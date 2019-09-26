​В Эфиопии за год в этнических столкновениях погибли 1200 человек

В результате этнических столкновений в Эфиопии за последний год погибли 1200 человек.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Министерство юстиции африканской страны.

По данным Минюста, свои дома в зонах этнического противостояния покинули около 1,2 млн человек

Задержаны около 650 лиц, причастных к столкновениям на этнической почве.

Столкновения, в частности, происходят между этническими группами сомали-опоро, сомали-афар, гумуз-ахмара, тиграй-ахмара, оромо. Число вооруженных столкновений резко увеличилось в 2018 году.

Причиной вооруженных столкновений в основном служат историческая вражда и попытки некоторых этнических групп переселиться на территории компактного проживания других групп.