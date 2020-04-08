​В Эфиопии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эфиопии объявило о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Учитывая серьезность ситуации с коронавирусом, правительство Эфиопии ввело чрезвычайное положение в соответствии со статьей 93 Конституции", - говорится в Twitter офиса премьер-министра.

По последним данным, в стране зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.