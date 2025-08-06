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В Эфиопии впервые приговорены к смертной казни торговцы людьми

В Эфиопии впервые приговорены к смертной казни торговцы людьми Пять человек приговорены к смертной казни в Эфиопии за торговлю людьми. Это первый случай назначения такого жесткого наказания за это преступление в этой стране.
Другие страны
6 августа 2025 г. 19:07
В Эфиопии впервые приговорены к смертной казни торговцы людьми

Пять человек приговорены к смертной казни в Эфиопии за торговлю людьми. Это первый случай назначения такого жесткого наказания за это преступление в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Africanews.

По данным издания, группу из пяти человек осудили в связи с операциями вдоль так называемого восточного маршрута - пути, используемого тысячами мигрантов, следующих из Африканского Рога через Красное море и Йемен в страны Персидского залива в поисках работы.

Решение последовало за недавней морской трагедией, во время которой лодка с 154 человеками на борту, преимущественно эфиопскими мигрантами, затонула в Аденском заливе из-за плохих погодных условий. В результате инцидента погибли 76 человек и еще десятки числятся пропавшими без вести. Как отметил Africanews, инцидент подчеркнул смертельную опасность, которой подвергаются мигранты, отдавая свою судьбу в руки торговцев людьми.

Органы юстиции Эфиопии назвали это решение поворотным моментом в борьбе с торговлей людьми.

Смертная казнь является законной в Эфиопии, однако применяется очень редко: последний раз соответствующий приговор был приведен в исполнение более 10 лет назад.

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