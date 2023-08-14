В Эфиопии в результате авиаудара погибли не менее 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли в результате возможного воздушного удара, нанесенного по центру города Фынотэ-Сэлам в штате Амхара на севере Эфиопии.

По меньшей мере 26 человек погибли в результате возможного воздушного удара, нанесенного по центру города Фынотэ-Сэлам в штате Амхара на севере Эфиопии.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление сотрудника местной больницы.

По словам представителя медицинского учреждения, 22 человека погибли на месте происшествия или в машинах скорой помощи, 4 пострадавших умерли в больнице. Еще 55 человек получают лечение от ранений, полученных в результате удара.

Комиссия по правам человека Эфиопии 14 августа выразила обеспокоенность продолжающимся конфликтом между федеральными силами и местными ополченцами в регионе Амхара. По ее данным, обстрелы тяжелой артиллерией в Бахр-Даре, Гондэре и других городах штата привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и повреждению жилых районов. В заявлении указывается, что в ходе беспорядков нападениям подвергались полицейские участки и тюрьмы, была нарушена работа региональной администрации, а некоторые чиновники погибли.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в регионе Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами.