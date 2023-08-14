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В Эфиопии в результате авиаудара погибли не менее 26 человек

В Эфиопии в результате авиаудара погибли не менее 26 человек По меньшей мере 26 человек погибли в результате возможного воздушного удара, нанесенного по центру города Фынотэ-Сэлам в штате Амхара на севере Эфиопии.
Другие страны
14 августа 2023 г. 23:36
В Эфиопии в результате авиаудара погибли не менее 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли в результате возможного воздушного удара, нанесенного по центру города Фынотэ-Сэлам в штате Амхара на севере Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление сотрудника местной больницы.

По словам представителя медицинского учреждения, 22 человека погибли на месте происшествия или в машинах скорой помощи, 4 пострадавших умерли в больнице. Еще 55 человек получают лечение от ранений, полученных в результате удара.

Комиссия по правам человека Эфиопии 14 августа выразила обеспокоенность продолжающимся конфликтом между федеральными силами и местными ополченцами в регионе Амхара. По ее данным, обстрелы тяжелой артиллерией в Бахр-Даре, Гондэре и других городах штата привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и повреждению жилых районов. В заявлении указывается, что в ходе беспорядков нападениям подвергались полицейские участки и тюрьмы, была нарушена работа региональной администрации, а некоторые чиновники погибли.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в регионе Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами.

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