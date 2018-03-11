В Эфиопии в ходе военной операции убиты девять мирных жителей

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Эфиопские военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили более десяти.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на правительство страны.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие в ходе операции против повстанцев "Фронта освобождения оромо" по ошибке убили девять мирных жителей, еще 12 пострадали. Власти начали расследование, ряд военнослужащих находятся под арестом.