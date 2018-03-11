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    В Эфиопии в ходе военной операции убиты девять мирных жителей

    Инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Эфиопские военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили более десяти.

    Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на правительство страны.

    Как сообщает агентство, инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие в ходе операции против повстанцев "Фронта освобождения оромо" по ошибке убили девять мирных жителей, еще 12 пострадали. Власти начали расследование, ряд военнослужащих находятся под арестом.

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