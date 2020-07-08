В Эфиопии в ходе беспорядков погибли свыше 200 человек

В результате беспорядков в регионе погибли девять полицейских, пятеро ополченцев и 215 гражданских лиц

По меньшей мере 239 человек погибли в Эфиопии во время столкновений, которые на минувшей неделе произошли во многих городах страны в связи с убийством известного музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на заместителя начальника полиции штата Оромия.

"В результате беспорядков в регионе погибли девять полицейских, пятеро ополченцев и 215 гражданских лиц", - заявил он в выступлении по государственному телевидению. Еще десять человек, включая двух полицейских, погибли в столице страны Аддис-Абебе.

Группы молодых людей начали 30 июня собираться в городах штата Оромия и в Аддис-Абебе после того, как стало известно об убийстве накануне Хаакаалуу Хундессаа. В ряде мест произошли беспорядки и столкновения, которые продолжались до вечера 2 июля.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 3 июля заявил, что разгул насилия в течение трех дней был попыткой спровоцировать в стране гражданскую войну. Как подчеркнул глава правительства, эта попытка "была пресечена".