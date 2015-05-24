 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Эфиопии стартовали всеобщие выборы

    Новым премьер-министром Эфиопии почти наверняка станет Хайлемариам Десален

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Впервые со смерти в 2012 году Мелеса Зенауи, правившего в Эфиопии с 1995 года, в стране проходят всеобщие выборы.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что новым премьер-министром Эфиопии почти наверняка станет Хайлемариам Десалень, сейчас занимающий пост исполняющего обязанности премьера.

    В настоящий момент экономика Эфиопии – одна из наиболее динамично развивающихся среди стран Африки.

    В правозащитных организациях опасаются, что отсутствие свободы слова в стране позволит сомневаться в честности проведения выборов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi