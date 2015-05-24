В Эфиопии стартовали всеобщие выборы

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Впервые со смерти в 2012 году Мелеса Зенауи, правившего в Эфиопии с 1995 года, в стране проходят всеобщие выборы.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что новым премьер-министром Эфиопии почти наверняка станет Хайлемариам Десалень, сейчас занимающий пост исполняющего обязанности премьера.

В настоящий момент экономика Эфиопии – одна из наиболее динамично развивающихся среди стран Африки.

В правозащитных организациях опасаются, что отсутствие свободы слова в стране позволит сомневаться в честности проведения выборов.