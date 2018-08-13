В Эфиопии спецназ убил 37 человек

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 37 человек погибли и более 40 ранены в результате серии нападений на востоке Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Addis Standard со ссылкой на представителя местной полиции.

Нападения произошли в ночь на понедельник в районе Восточное Харарге (регион Оромия, на границе с населенным сомалийцами соседним эфиопским регионом Сомали). По данным правоохранителей, атаки были совершены бойцами сформированного властями региона Сомали иррегулярного вооруженного формирования, известного как "полиция Лийю".

"Мы не знаем причин, которые вызвали нападения", — сказал собеседник издания.