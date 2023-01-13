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В Эфиопии силовики ведут поиск более 400 бежавших из тюрьмы заключенных

В Эфиопии силовики ведут поиск более 400 бежавших из тюрьмы заключенных Полиция и сотрудники служб безопасности Эфиопии ведут поиск около 480 заключенных, включая членов повстанческих группировок, которые совершили массовый побег из тюрьмы в городе Буле-Хора на юге страны.
Другие страны
13 января 2023 г. 00:39
В Эфиопии силовики ведут поиск более 400 бежавших из тюрьмы заключенных

Полиция и сотрудники служб безопасности Эфиопии ведут поиск около 480 заключенных, включая членов повстанческих группировок, которые совершили массовый побег из тюрьмы в городе Буле-Хора на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ВВС.

Вооруженная группа атаковала тюрьму 8 января, убив пятерых надзирателей. В результате все содержавшиеся в тюрьме заключенные бежали. Информации о том, сколько из них удалось поймать и вернуть к месту заключения, нет.

Власти возложили ответственность за налет на боевиков из группировки "Армия освобождения Оромо". Она является военным крылом партии "Фронт освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.

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Версия на азербайджанском языке Efiopiya polisi həbsxanadan qaçan 400-dən çox məhbusu axtarır

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