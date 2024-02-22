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В Эфиопии пройдет первый в мире Африканский урбанистический форум

В Эфиопии пройдет первый в мире Африканский урбанистический форум Первый в мире Африканский урбанистический форум пройдет в сентябре в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 21:38
В Эфиопии пройдет первый в мире Африканский урбанистический форум

Первый в мире Африканский урбанистический форум пройдет в сентябре в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Майкл Мыльнар.

"Мы планируем организовать в сентябре первый в мире Африканский урбанистический форум совместно с Африканским союзом и Эфиопией, пройдет он, вероятно, в Аддис-Абебе", - сказал Мыльнар в ходе брифинга, посвященного Мировому урбанистическому форуму в Каире.

Мировой урбанистический форум пройдет в Каире с 4 по 9 ноября.

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