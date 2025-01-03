В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Эфиопии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 54 км к северо-западу от города Асбэ-Тэфэри с населением порядка 30,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно данным earthquaketrack, за последнюю неделю в Эфиопии было зафиксировано 55 землетрясений. Сейсмическая активность связана с вулканом Фентале, расположенном в регионе Главного Эфиопского разлома. Последний раз он извергался в 1820 году.