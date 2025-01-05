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В Эфиопии произошло сильное землетрясение

В Эфиопии произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Эфиопии.
Другие страны
5 января 2025 г. 00:44
В Эфиопии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зарегистрированы в 23:05 по местному (00:05 по бакинскому) времени в 124 км к северо-востоку от города Назрет с населением порядка 213 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно данным earthquaketrack, за последнюю неделю в Эфиопии было зафиксировано около 60 землетрясений. Сейсмическая активность связана с вулканом Фентале, расположенном в регионе Главного Эфиопского разлома. Последний раз он извергался в 1820 году.

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