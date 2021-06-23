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В Эфиопии при авиаударе погибли более 50 человек

В Эфиопии при авиаударе погибли более 50 человек Более 50 человек погибли, свыше 100 пострадали в результате авиаудара в Эфиопии.
Другие страны
23 июня 2021 г. 23:55
В Эфиопии при авиаударе погибли более 50 человек

Более 50 человек погибли, свыше 100 пострадали в результате авиаудара в Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление медиков.

При этом 33 человека пропали без вести.

Пострадавших доставили в больницу города Мэкэле. Среди тех, кто получил травмы, есть несовершеннолетние.

Уточняется, что бомба была сброшена на рынок Тогоги. Одна из медсестер заявила, что по дороге в медучреждение, которое находится в 60 км от места происшествия, скончался ребенок.

С 4 ноября прошлого года федеральные войска Эфиопии ведут упорные бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграя после нападения последних на объекты Северного командования. Основные сражения в первые дни шли в западной части штата вблизи границы с Суданом.

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Версия на азербайджанском языке Efiopiyada aviazərbə nəticəsində 50-dən çox insan həlak olub, 100 nəfər yaralanıb

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