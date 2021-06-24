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В Эфиопии при авиаударе погибли 64 мирных жителя

В Эфиопии при авиаударе погибли 64 мирных жителя Число погибших при авиаударе в регионе Тыграй в Эфиопии возросло до 64, еще 180 человек пострадали.
Другие страны
24 июня 2021 г. 18:27
В Эфиопии при авиаударе погибли 64 мирных жителя

Число погибших при авиаударе в регионе Тыграй в Эфиопии возросло до 64, еще 180 человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.

Накануне агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что при авиаударе в Тыграе более 50 человек погибли и свыше 100 пострадали, не менее 33 числятся пропавшими без вести. Ранее СМИ сообщали, что, по словам очевидцев, взрыв произошел днем во вторник в городе Тогога (Togoga) в "базарный день".

"К настоящему времени 64 погибших и 180 пострадавших в Тогоге. Авиаудар был нанесен по району рынка, поэтому много-много людей были ранены", - заявил агентству ответственный за здравоохранение советник при региональной администрации Мулу Атсбаха.

Официальный представитель вооруженных сил страны Гетнет Адане ранее заявил, что военные Эфиопии, нанесшие удар с воздуха в Тыграе, атаковали боевиков, а не мирных жителей.

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