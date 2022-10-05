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В Эфиопии при авиаударе по зданию школы погибли 50 человек

В Эфиопии при авиаударе по зданию школы погибли 50 человек По меньшей мере 50 человек были убиты на севере штата Тыграй в результате авиаудара по зданию школы, где находились перемещенные лица. Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Другие страны
5 октября 2022 г. 21:33
В Эфиопии при авиаударе по зданию школы погибли 50 человек

По меньшей мере 50 человек были убиты на севере штата Тыграй в результате авиаудара по зданию школы, где находились перемещенные лица.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Удар был нанесен 4 октября по городу Ади-Даэро, наряду с погибшими еще около 70 человек получили ранения, отмечает издание. В свою очередь повстанцы Тыграя называют более высокую цифру - 65 погибших. В здании находились люди, бежавшие из расположенного севернее города Шире, который подвергается артиллерийским обстрелам.

В последние два месяца удары по целям на территории Тыграя наносили беспилотники ВВС Эфиопии.

Федеральные власти Эфиопии и руководство повстанцев Тыграя обменялись 24 августа этого года обвинениями в нарушении существовавшего между ними с минувшей весны гуманитарного перемирия и прекращения огня. Бои вспыхнули на юге Тыграя и на севере соседнего эфиопского штата Амхара.

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Версия на азербайджанском языке Efiopiyada məktəb binasına hava hücumu nəticəsində 50 nəfər ölüb

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