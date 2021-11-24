В Эфиопии повстанцы Тыграя захватили город Дебре-Сина

Отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 км к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы.

Отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 км к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник сомалийский новостной портал Somali Guardian.

По его данным, взятие города произошло после того, как повстанцы продолжили свое наступление из контролируемого ими населенного пункта Шева-Робит. Официального подтверждения данной информации не поступало, так как в городе отключена телефонная связь, а также нет электричества.

Дебре-Сина и Шева-Робит расположены на стратегически важной автомагистрали. Расстояние между городами составляет 32 км.