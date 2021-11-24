В Эфиопии повстанцы Тыграя захватили город Дебре-Сина

Отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 км к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы.
По его данным, взятие города произошло после того, как повстанцы продолжили свое наступление из контролируемого ими населенного пункта Шева-Робит. Официального подтверждения данной информации не поступало, так как в городе отключена телефонная связь, а также нет электричества.
Дебре-Сина и Шева-Робит расположены на стратегически важной автомагистрали. Расстояние между городами составляет 32 км.