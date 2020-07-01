В Эфиопии погибли в столкновениях более 80 человек

По меньшей мере, 81 человек погиб в Эфиопии за последние 48 часов в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства известного музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на полицию штата Оромия, откуда родом происходил Хаакаалуу Хундессаа.

"У нас есть данные о гибели 81 человека, включая трех сотрудников спецподразделения штата Оромия", - заявил начальник регионального отделения полиции Арарса Мердаса.

В Аддис-Абебе в среду были развернуты армейские подразделения, сообщило агентство Reuters. На окраинах столицы появились вооруженные банды, которые занимаются грабежами. По данным эфиопского издания Addis Standard, в среду в Аддис-Абебе был арестован основатель и лидер политической партии "Балдерас за подлинную демократию" Эскиндер Негу.