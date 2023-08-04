О нас

В Эфиопии объявили режим ЧП из-за столкновений с боевиками

В Эфиопии объявили режим ЧП из-за столкновений с боевиками Правительство Эфиопии в пятницу объявило чрезвычайное положение после столкновений на северо-западе страны в регионе Амхара между военными и мятежниками.
Другие страны
4 августа 2023 г. 13:16
В Эфиопии объявили режим ЧП из-за столкновений с боевиками

Правительство Эфиопии в пятницу объявило чрезвычайное положение после столкновений на северо-западе страны в регионе Амхара между военными и мятежниками.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию эфиопского премьер-министра.

В заявлении об объявлении чрезвычайного положения не сказано, применяется ли оно только в Амхаре или по всей стране.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в регионе Амхара возобновились боестолкновения федеральных сил безопасности и региональных мятежников. Бои начались 30 июля в городе Кобо, затем сообщалось о столкновениях в Дэбре-Таборе, 3 августа произошли бои в Гондэре.

Отметим, что 1 августа силы мятежников и федеральная полиция вступили в бой в аэропорту Лалибэлы. На следующий день вице-премьер и глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен признал, что есть основания для беспокойства, и призвал к диалогу и мирному урегулированию разногласий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55
В Молдове будет открыто посольство Греции
В Молдове будет открыто посольство Греции
29 июля 2023 г. 09:10
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине
WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине
29 июля 2023 г. 23:50
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
31 июля 2023 г. 08:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi