​В Эфиопии неизвестный выстрелил в начальника штаба армии

Неизвестный совершил выстрел в начальника штаба армии Эфиопии в то время, как тот пытался сорвать попытку переворота в эфиопском регионе Амхара, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Как передает Report об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, премьер Эфиопии сообщил об инциденте в эфире национального телевидения. Пресс-секретарь эфиопского премьера сообщил, что пока неизвестно, был ли начальник штаба армии убит или ранен в результате инцидента, который произошел в субботу.

"В него стреляли люди, близкие к нему", - сказал премьер Эфиопии.

По словам премьера страны, в ходе неудавшейся попытки переворота погибли несколько человек, еще несколько получили ранения. По данным агентства, местная телекомпания сообщила, что в результате происшествия начальник эфиопской армии погиб.