В Эфиопии начались переговоры о мире

Повстанцы Тыграя вступили в переговоры с федеральными властями Эфиопии с целью стабилизации ситуации на севере страны и достижения мира.

Повстанцы Тыграя вступили в переговоры с федеральными властями Эфиопии с целью стабилизации ситуации на севере страны и достижения мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье сомалийский новостной портал Somali Guardian, ссылаясь на лидера Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) Дебрециона Гебремайкла.

"Мы начали переговоры с федеральным правительством, идет челночное общение и обсуждения, - приводит интернет-издание его слова. - Есть признаки улучшения, мы ждем, когда эта дипломатическая работа принесет свои плоды".

Гебремайкл отметил, что среди предложенных повстанцами условий для успеха нынешних переговоров - прекращение боевых действий, вывод с территории Тыграя подразделений спецназа штата Амхары и эритрейских военных, снятие гуманитарной блокады с Тыграя. Одновременно он заявил, что в случае необходимости силы Тыграя вновь начнут боевые действия для защиты жителей штата.