 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Эфиопии на митинге в поддержку премьер-министра прогремел взрыв, есть жертвы

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Двое человек погибли в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе, сообщил министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман, передает Report. 

    В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал. Ранее сообщалось об одном погибшем и 156 пострадавших. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi