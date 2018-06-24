В Эфиопии на митинге в поддержку премьер-министра прогремел взрыв, есть жертвы

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Двое человек погибли в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе, сообщил министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман, передает Report.

В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал. Ранее сообщалось об одном погибшем и 156 пострадавших.