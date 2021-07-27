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В Эфиопии более 300 человек погибли в вооруженных столкновениях

В Эфиопии более 300 человек погибли в вооруженных столкновениях По меньшей мере 300 человек убиты за последние сутки в районе эфиопского города Гарба-Исса, расположенного на северо-востоке страны в районе Ситти (Шиниле) штата Сомали, в ходе столкновений спецназа из штата Афар с местными жителями.
Другие страны
27 июля 2021 г. 19:10
В Эфиопии более 300 человек погибли в вооруженных столкновениях

По меньшей мере 300 человек убиты за последние сутки в районе эфиопского города Гарба-Исса, расположенного на северо-востоке страны в районе Ситти (Шиниле) штата Сомали, в ходе столкновений спецназа из штата Афар с местными жителями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник сомалийский новостной портал Somali Guardian.

По его данным, вторые сутки в районе Ситти проходят массовые протесты населения, которые сопровождаются блокированием автомобильных и железнодорожных трасс.

В свою очередь агентство Reuters сообщило во вторник, что правительство штата Сомали обвинило власти соседнего штата Афар в массовых убийствах мирных жителей в районе Ситти. Вооруженные ополченцы из Афара устроили в субботу резню в районе Гарба-Исса, приводит оно слова представителя правительства штата Сомали Али Беделя. Афарские ополченцы вошли в город три дня назад. Сейчас в этом районе идут ожесточенные бои между силами штатов Сомали и Афар.

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