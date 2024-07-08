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В Эфиопии более 100 человек похитили ради выкупа

В Эфиопии более 100 человек похитили ради выкупа Более 100 человек, включая студентов, были похищены с целью выкупа на прошлой неделе в Эфиопии.
Другие страны
8 июля 2024 г. 23:17
В Эфиопии более 100 человек похитили ради выкупа

Более 100 человек, включая студентов, были похищены с целью выкупа на прошлой неделе в Эфиопии.

Как передает Report, об этом сообщил посол США в Аддис-Абебе Эрвин Массинга в соцсети X.

"Недавние похищения людей в штатах Оромия и Амхара показывают, как затянувшийся конфликт придает смелости преступникам и ослабляет верховенство закона. На прошлой неделе было похищено более 100 студентов и туристов ради выкупа", - написал он.

В свою очередь Reuters сообщает со слов сбежавшего студента, что 3 июля примерно в 120 км к северу от столицы Аддис-Абебы в регионе Оромия три автобуса с пассажирами остановили неизвестные вооруженные люди, говорившие на языке оромо.

По данным агентства, похитители просят семьи заплатить до 1 млн быров (17 500 долларов) для освобождения пленников. Ректор университета Асмамо Зегейе подтвердил эту информацию, передает Reuters.

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