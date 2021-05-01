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В Эфиопии боевики убили более 20 человек

В Эфиопии боевики убили более 20 человек В Эфиопии по меньшей мере 15 человек убиты в штате Оромия сепаратистами из "Армии освобождения Оромо"
Другие страны
1 мая 2021 г. 23:03
В Эфиопии боевики убили более 20 человек

В Эфиопии по меньшей мере 15 человек убиты в штате Оромия сепаратистами из "Армии освобождения Оромо".

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"В районе Хоро-Гудру Воллега боевики остановили вечером 30 апреля автобус, который следовал из штата Амхара, и убили 15 пассажиров", - заявил глава отдела региональной полиции Берхану Ибейси. По его словам, есть раненые. В район направлены дополнительные силы полиции.

"Армия освобождения Оромо" представляет собой военное крыло "Фронта освобождения Оромо", которое часто действует самостоятельно. Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штатом Оромия.

Вторая атака произошла на юге страны. В результате нападения погибли еще шесть человек.

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Версия на азербайджанском языке Efiopiyada silahlı hücumlar zamanı onlarla insan öldürülüb

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