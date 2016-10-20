В Эфиопии арестованы более 1,6 тыс. человек из-за массовых беспорядков

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Власти Эфиопии арестовали свыше 1,6 тыс. человек в связи с массовыми беспорядками, в результате которых был введен режим чрезвычайного положения.
Как передает Report, об этом сообщает в четверг британская телерадиокорпорация ББС.
По версии властей, арестованные являются "подозреваемыми в недавнем насилии", с которым столкнулась Эфиопия. Службы безопасности также утверждают, что перехватили значительные партии оружия.
В начале октября в Эфиопии был объявлен режим ЧП сроком на шесть месяцев. Этим мерам предшествовали массовые антиправительственные акции, сопровождавшиеся беспорядками.
В соответствии с новыми распоряжениями властей правоохранительные органы могут проводить аресты без предварительного расследования.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook