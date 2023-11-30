В ECOWAS заявили, что полностью не отказались от идеи вторжения в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) полностью не отказалось от идеи вторжения в Нигер, где к власти пришли повстанцы. Объединение "лишь приостановило" рассмотрение такого варианта развития событий, надеясь на эффект санкций.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) полностью не отказалось от идеи вторжения в Нигер, где к власти пришли повстанцы. Объединение "лишь приостановило" рассмотрение такого варианта развития событий, надеясь на эффект санкций.

Как передает Report со ссылкой на Jeune Afrique, об этом сообщил комиссар ECOWAS по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Муса.

"Я бы не сказал, что мы отказались от военного варианта. Мы приостановили его исполнение, ожидая, пока санкции принесут результат. У нас уже есть доказательства того, что они оказывают воздействие на хунту", - сказал он в интервью журналу.

Муса добавил, что ECOWAS никогда не говорил, что военная интервенция - "это первый вариант" давления на мятежников. Сообщество задействовало санкции и старалось применить дипломатические средства, чтобы "достичь консенсуса". "Сейчас Нигер находится в международной изоляции и подвергается санкциям", - указал представитель организации.

Ранее сообщалось, что мятежники, пришедшие к власти в Нигере, отказались принять участие минимум в трех встречах с представителями ECOWAS. Военные поддерживают связь только с Того - одной из стран - участниц объединения.