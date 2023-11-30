О нас

В ECOWAS заявили, что полностью не отказались от идеи вторжения в Нигер

В ECOWAS заявили, что полностью не отказались от идеи вторжения в Нигер Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) полностью не отказалось от идеи вторжения в Нигер, где к власти пришли повстанцы. Объединение "лишь приостановило" рассмотрение такого варианта развития событий, надеясь на эффект санкций.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 14:52
В ECOWAS заявили, что полностью не отказались от идеи вторжения в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) полностью не отказалось от идеи вторжения в Нигер, где к власти пришли повстанцы. Объединение "лишь приостановило" рассмотрение такого варианта развития событий, надеясь на эффект санкций.

Как передает Report со ссылкой на Jeune Afrique, об этом сообщил комиссар ECOWAS по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Муса.

"Я бы не сказал, что мы отказались от военного варианта. Мы приостановили его исполнение, ожидая, пока санкции принесут результат. У нас уже есть доказательства того, что они оказывают воздействие на хунту", - сказал он в интервью журналу.

Муса добавил, что ECOWAS никогда не говорил, что военная интервенция - "это первый вариант" давления на мятежников. Сообщество задействовало санкции и старалось применить дипломатические средства, чтобы "достичь консенсуса". "Сейчас Нигер находится в международной изоляции и подвергается санкциям", - указал представитель организации.

Ранее сообщалось, что мятежники, пришедшие к власти в Нигере, отказались принять участие минимум в трех встречах с представителями ECOWAS. Военные поддерживают связь только с Того - одной из стран - участниц объединения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ECOWAS says didn’t completely abandon idea of invading Niger

Другие новости из категории

В Испании в ходе антитеррористической операции задержали двух несовершеннолетних
В Испании в ходе антитеррористической операции задержали двух несовершеннолетних
30 ноября 2023 г. 14:35
Куртулмуш: Процесс ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО продолжается
Куртулмуш: Процесс ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО продолжается
30 ноября 2023 г. 14:21
Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме, приведшем к гибели трех человек
Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме, приведшем к гибели трех человек
30 ноября 2023 г. 14:02
Система ПВО ЦАХАЛ перехватила подозрительную воздушную цель
Система ПВО ЦАХАЛ перехватила подозрительную воздушную цель
30 ноября 2023 г. 13:25
Военные расходы стран ЕС в 2022 году составили рекордные 240 млрд евро
Военные расходы стран ЕС в 2022 году составили рекордные 240 млрд евро
30 ноября 2023 г. 12:54
В результате теракта в Иерусалиме погибли три человека
В результате теракта в Иерусалиме погибли три человека
30 ноября 2023 г. 11:44
СМИ: В новом списке освобождаемых ХАМАС заложников числятся восемь человек
СМИ: В новом списке освобождаемых ХАМАС заложников числятся восемь человек
30 ноября 2023 г. 11:09
В Эстонии выразили готовность закрыть границу с РФ для защиты от гибридных атак
В Эстонии выразили готовность закрыть границу с РФ для защиты от "гибридных атак"
30 ноября 2023 г. 10:39
Израиль и ХАМАС продлили срок перемирия в Газе
Израиль и ХАМАС продлили срок перемирия в Газе
30 ноября 2023 г. 09:11
Геологи обнаружили более десятка опасных вулканов в Северной Америке
Геологи обнаружили более десятка опасных вулканов в Северной Америке
30 ноября 2023 г. 08:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi