В ECOWAS выразили обеспокоенность переносом в Сенегале президентских выборов

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) обеспокоено переносом президентских выборов в Сенегале и призывает политиков страны к диалогу с целью проведения честного и прозрачного голосования.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) обеспокоено переносом президентских выборов в Сенегале и призывает политиков страны к диалогу с целью проведения честного и прозрачного голосования.

Как передает Report, об этом отмечается в коммюнике Комиссии ECOWAS, опубликованном на официальном портале крупнейшей региональной организации стран на западе Африки.

"ECOWAS выражает озабоченность обстоятельствами, которые привели к переносу выборов, и призывает сенегальские власти как можно быстрее назначить новую дату голосования, - говорится в нем. - Мы призываем также весь политический класс Сенегала использовать в первую очередь диалог и сотрудничество для организации прозрачных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов". ECOWAS также приветствовало приверженность действующего президента Сенегала Маки Саля ранее принятому им решению не выставлять свою кандидатуру на предстоящие выборы.

В субботу в телевизионном обращении к нации Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы, ранее назначенные на 25 февраля. Он назвал "неразбериху с кандидатами" в качестве главной причины своего решения. Новая дата выборов пока не объявлена. Президент подчеркнул, что выборам будет предшествовать "национальный диалог". Оппозиция уже назвала решение президента "конституционным переворотом".