В ЕАЭС планируется ввести единый стандарт халяль

Для стран Евразийского экономического союза скоро создадут единый стандарт халяльной продукции.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" Айдар Газизов на Волжском инвестиционном форуме в Самаре.

По его словам, создание стандарта позволит отслеживать такие продукты на всем постсоветском пространстве.

А.Газизов напомнил, что в 2012 году в столице Казахстна был создан Евразийский союз стандартизации и сертификации "Халяль".

По его словам, организации пора "придать новый импульс".

"Буквально неделю назад я встречался с верховным муфтием Казахстана. В ближайшее время мы сделаем единый стандарт "Халяль" в рамках Евразийского союза", - добавил он.

"У России и у СНГ в целом очень большой потенциал по производству и экспорту продукции "Халяль", в ней заинтересованы арабские страны, которые импортируют до 70-80% продуктов питания", - отметил глава центра.

Пока сертификацию центра прошли более 200 российских компаний, которые хотят экспортировать халяльную продукцию. Более 20 компаний уже поставляют ее на экспорт в такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Иордания, Египет.