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В Джорджии в результате стрельбы в парке погибли четыре человека

В Джорджии в результате стрельбы в парке погибли четыре человека По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в парке Плезант-Гроув в Далтоне на севере американского штата Джорджия.
Другие страны
26 августа 2024 г. 05:24
В Джорджии в результате стрельбы в парке погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в парке Плезант-Гроув в Далтоне на севере американского штата Джорджия.

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала FOX со ссылкой на шерифа округа Уитфилд.

Согласно информации, в полицию поступила информация о выстрелах в парке Плезант-Гроув. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела четверых латиноамериканцев, их личности не разглашаются.

По подозрению в убийстве задержан 16-летний подросток, ему уже предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Полиция считает, что злоумышленник действовал не в одиночку, правоохранители разыскивают предполагаемых сообщников.

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