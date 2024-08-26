В Джорджии в результате стрельбы в парке погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в парке Плезант-Гроув в Далтоне на севере американского штата Джорджия.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в парке Плезант-Гроув в Далтоне на севере американского штата Джорджия.

Как передает Report , об этом сообщило местное подразделение телеканала FOX со ссылкой на шерифа округа Уитфилд.

Согласно информации, в полицию поступила информация о выстрелах в парке Плезант-Гроув. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела четверых латиноамериканцев, их личности не разглашаются.

По подозрению в убийстве задержан 16-летний подросток, ему уже предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Полиция считает, что злоумышленник действовал не в одиночку, правоохранители разыскивают предполагаемых сообщников.