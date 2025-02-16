В Джорджии при крушении одномоторного самолета погибли два человека

Одномоторный самолет потерпел крушение вскоре после вылета из муниципального аэропорта Ковингтона в американском штате Джорджия.

Одномоторный самолет потерпел крушение вскоре после вылета из муниципального аэропорта Ковингтона в американском штате Джорджия.

Как передает Report , об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на местных правоохранителей.

"Одномоторное воздушное судно вылетело из муниципального аэропорта Ковингтона приблизительно в 23.21 в субботу (08:21 в воскресенье по Баку - ред.). Аэропорт потерял связь с воздушным судном приблизительно через 20 минут, после чего офицеры обнаружили потерпевший крушение самолет в лесу неподалеку от взлетной полосы. Два человека, которые находились в самолете, были признаны погибшими на месте", - пишет издание со ссылкой на департамент полиции Ковингтона.

Отмечается, что власти начали расследование причин крушения.