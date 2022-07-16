В Джидде открылся саммит аравийских монархий с участием Египта, Иордании, Ирака и США

Саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по безопасности и развитию открылся в субботу в Джидде в Саудовской Аравии.

Саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по безопасности и развитию открылся в субботу в Джидде в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в нем также принимают участие лидеры Египта, Иордании, Ирака и президент США Джо Байден.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на американских представителей сообщило, что одной из тем обсуждения станет решение Вашингтона выделить 1 млрд долларов на обеспечение продовольственной безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Байден, как ожидается, объявит об этом официально.

Кроме того, он намерен поднять в Джидде тему объединенных оборонных возможностей. Ранее сообщалось, что американская администрация обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. Обсуждение в США поставок наступательных вооружений пока носит неофициальный характер и находится на ранней стадии.

Одной из главных тем встречи в верхах станет энергетическая безопасность. Как заявил на открытии саммита наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, "мировая экономика связана со стабильностью цен на энергоносители". "Мы должны продолжать инвестировать в чистую энергию", - сказал он, напомнив о решении Эр-Рияда увеличить производственные мощности до 13 млн баррелей в сутки. В апреле в отличие от других стран ОПЕК+ Саудовская Аравия нарастила добычу незначительно - до 10,4 млн б/с.